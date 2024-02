De eerste twee Sonic the Hedgehog-films werden goed ontvangen door het publiek en met het succes is het niet gek dat er een derde film aan zit te komen. Op X is nu een nieuwe teaser trailer verschenen en hoewel die eigenlijk niets laat zien, geeft het toch wat hints.

Zo geeft de tekst bij het bericht aan dat Dr. Eggman weer terugkeert. Sterker nog, aan het einde van de teaser is zijn lach zelfs te horen. Daarnaast meldt Variety dat Jim Carrey is bevestigd voor de rol van Sonics tegenstander in de derde film.

Verder leren we dat de film eind dit jaar in de bioscopen zal verschijnen.

You all thought I was gone, but I’ve just been underground. What you’ve seen from me is only a #shadow of things to come… pic.twitter.com/3W9Rh728Tt

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 2, 2024