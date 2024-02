De Uncharted franchise bevindt zich al zeven jaar in winterslaapmodus en Naughty Dog lijkt de reeks achter zich te hebben gelaten, al sluit dat nieuwe delen via andere ontwikkelaars niet uit. Ook een remake van de eerste game in de reeks – Uncharted: Drake’s Fortune – behoort blijkbaar tot de mogelijkheden… en zou zelfs grondig overwogen worden.

In de nieuwste aflevering van The XboxEra Podcast laten beide gastheren optekenen dat ze apart vernomen hebben dat er achter de schermen gesleuteld wordt aan een remake van de eerste Uncharted. Definitief goedgekeurd zou het project nog niet zijn. Ook is het nog niet bekend welke ontwikkelaar er precies aan het roer van het project zou staan.

Neem dit nieuws dus alstublieft met een enorme korrel zout.