We zijn inmiddels al bijna een week in de maand februari en het was nog onduidelijk wat Microsoft in de pijplijn heeft zitten voor Xbox Game Pass. Daar is met een nieuwe aankondiging nu verandering in gekomen. Via Xbox Wire heeft Microsoft laten weten wat er tot en met 20 februari op de planning staat.

Hieronder zoals altijd alles op een rijtje:

Nu beschikbaar

Anuchard (Cloud, console & pc)

Vanaf 7 februari

Train Sim World 4 (Cloud, console & pc)

Vanaf 8 februari

Madden NFL 24 (Console & pc)

Vanaf 13 februari

Resident Evil 3 (Cloud, console & pc)

Vanaf 14 februari

A Little To The Left (Cloud, console & pc)

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, console & pc)

Vanaf 15 februari

PlateUp! (Cloud, console & pc)

Vanaf 20 februari

Return to Grace (Cloud, console & pc)

Op 15 februari zullen de onderstaande titels uit het aanbod van Xbox Game Pass worden gehaald. Je hebt dus nog een weekje om deze games te spelen.

Galactic Civilizations III (Pc)

Opus: Echo of Starsong (Cloud, console & pc)

