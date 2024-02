Nostalgische gamers kunnen later deze maand de avonturen van Lara Croft opnieuw gaan beleven. Tomb Raider I-III Remastered zal namelijk op 14 februari uitgebracht gaan worden voor meerdere platforms, maar op de PlayStation 5 ontbreekt een feature.

Insider Gaming heeft namelijk de Trophy-lijsten ingezien voor de PlayStation 5-versie en hoewel de games collectief meer dan 300 bokaaltjes aanbieden, bevat de current-gen versie voor de console van Sony geen platinum Trophies. Bizar genoeg lijkt dit wél het geval te zijn met de PlayStation 4-versie van de game.

Ook Call of Duty: Modern Warfare III lanceerde zonder een platinum trofee op de PlayStation 5, daar waar de PlayStation 4-versie er wel één had. Vreemde gang van zaken dit als je het ons vraagt. Voor de lijst met Trophies van de eerste Tomb Raider, verwijzen we naar de link van Insider Gaming hierboven.