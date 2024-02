Hideo Kojima is momenteel druk bezig met Death Stranding 2: On the Beach, die onlangs nog een uitgebreide trailer kreeg. De game verschijnt pas volgend jaar en hoewel inhoudelijke details tot op heden vrij schaars waren, heeft de Japanner nu via HideoTube wat meer informatie prijsgegeven.

Waar de eerste game zich nog afspeelde in de United Cities of America, zal de opvolger zich elders afspelen. In de recente trailer werd Mexico een paar keer genoemd, maar dat is niet de nieuwe setting. Kojima zegt in de aflevering dat de game zich afspeelt op een ander continent.

Sam Bridges zal naar dit continent reizen om daar het Chiral Netwerk te verbinden. Hij zal dit moeten doen, want als de UCA gaat wordt dat als een invasie gezien. Het klinkt logisch maar zegt verder niet zo heel veel. Wel laat het andere continent toe om meer creatief met de aankleding van de wereld om te springen.

De game is ook meer dynamisch dan de vorige in dat opzicht, want spelers kunnen te maken krijgen met aardbevingen, bosbranden, overstromingen en meer. Dit alles zorgt voor ’terrain deformation’, wat betekent dat de speelwereld dynamisch en real time zal veranderen tijdens het spelen.

Hierdoor zal de speler meer on-the-fly om moeten springen met de navigatie en alle elementen die daarbij komen kijken.