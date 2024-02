Gamers die een Xbox of pc hebben kunnen al geruime tijd een early acces-versie van Turbo Golf Racing spelen. De release van de volledige versie is nabij en nu is bekendgemaakt dat het spel ook op de PlayStation 5 zal uitkomen.

Turbo Golf Racing combineert Rocket League met golf en het resultaat is een game met knotsgekke actie. Je zult namelijk tegen andere spelers strijden om zo snel mogelijk je bal in de hole te krijgen. De parcoursen zijn echter bezaaid met power-ups en ‘boost pads’, die jou kunnen helpen om je tegenstander(s) het leven zuur te maken.

Het is de bedoeling dat versie 1.00 in het tweede kwartaal van dit jaar zal uitkomen voor de Xbox Series consoles, pc en dus ook de PlayStation 5. We hebben de aankondigingstrailer van Turbo Golf Racing er nog even bij gepakt voor iedereen die niet bekend is met dit spel. Check het hieronder.