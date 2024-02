Om optimaal van het geluid van de PlayStation 5 te kunnen genieten, heeft Sony de PULSE Explore en PULSE Elite in het leven geroepen. De eerstgenoemde zijn earbuds die sinds december 2023 in de winkels te vinden zijn. Hoe die bevallen zal je op korte termijn in onze review kunnen lezen.

De PULSE Elite headset zal op 21 februari uitkomen en om je een idee te geven hoe deze producten tot stand zijn gekomen, heeft Sony PlayStation een nieuwe video uitgebracht. Deze hardware moet de meest ideale geluidsbeleving voor PS5-gebruikers opleveren. Dit komt onder andere door de PlayStation Link technologie, die ultra lage latency oplevert.

De video is best leerzaam, dus check het zeker even als je een momentje vrij hebt.