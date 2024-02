Sony heeft de resultaten van het afgelopen kwartaal bekendgemaakt en tijdens de presentatie afgelopen nacht werd ook even vooruit gekeken. Hieruit leren we dat we voor april 2025 geen sequels of updates in grote, bestaande franchises hoeven te verwachten.

Dit sluit nieuwe exclusieve titels voor de PlayStation 5 zeker niet uit, maar verwacht tussen nu en een jaar geen nieuwe The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War: Ragnarök uitbreidingen en meer.

Het komende fiscale jaar zal dus wat bekende franchises betreft een wat andere periode worden, gezien de focus ligt op het produceren van nieuwe titels van hoge kwaliteit en live service games. Er zijn zeker grote projecten in de maak in bekende franchises, maar daar zullen we langer op moeten wachten.