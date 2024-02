Review | HyperX Cloud III Wireless – HyperX is inmiddels een gevestigde naam in de wereld van accessoires en de fabrikant staat met name bekend om hun headsets. Ruim twee jaar terug hebben we de Cloud II Wireless nader bekeken, wat in de basis een goede headset was, maar ook nog wat openstaande puntjes had. HyperX is inmiddels terug naar de tekentafel gegaan en we hebben de vernieuwde variant van deze headset – de Cloud III Wireless – uitgebreid kunnen testen. Veel elementen zullen daarom herkenbaar zijn, maar het is vooral de vraag of HyperX ook naar de kritieken heeft geluisterd. Dat zullen we in deze review haarfijn gaan uitleggen.

Premium look en feel

Bij het open trekken van de doos word je begroet door een aantal zaken, naast de koptelefoon zelf. Je krijgt er namelijk tevens een stoffen draagtasje bij, die de koptelefoon niet zal beschermen tegen vallen of stoten, maar wel een handige extra is als je de Cloud III niet gebruikt en je hem graag wilt opbergen. Een oplaadkabel, USB-C naar USB-A adapter, de benodigde USB-C dongle voor de verbinding met je PlayStation 5, Nintendo Switch en/of pc én de afneembare microfoonarm maken de inhoud van de doos af. Ze maken het bij HyperX dus niet gekker dan het hoeft te zijn en voor dit pakket mag je ongeveer € 150,- neerleggen.

De meeste aandacht is dus – gelukkig – naar de headset gegaan en dat merk je meteen aan de bouwkwaliteit en de materialen. De earcups en het frame zijn gemaakt van stevig, brushed aluminium met hier en daar wat gehard plastic. De earcups en hoofdband bestaan bovendien uit traagschuim wat bekleed is met faux-leer. Het zit allemaal erg goed in elkaar en de headset kun je in behoorlijke rare bochten wringen voor hij begint te klagen en kraken. Wij hebben overigens de monochroom zwarte variant ontvangen, waar het HyperX logo op de zijkanten van de koptelefoon is verwerkt. Er is ook een klassieke zwart-rode variant beschikbaar, mocht dat meer jouw stijl zijn. In onze ogen ziet de Cloud III Wireless er in ieder geval goed uit en is de styling zeker niet schreeuwerig.

Eén van de belangrijkste features is hoe lang de accu meegaat. Mits opgeladen – wat een paar uurtjes duurt – kun je maar liefst 120 uur onafgebroken gamen. We hebben sinds de ontvangst de headset één keer goed opgeladen en sindsdien hebben we inderdaad geen omkijken meer gehad naar het opladen, ondanks dat we toch tientallen uren in Yakuza Zero, Assetto Corsa Competizione, Gran Turismo 7, een volledige playthrough van Arizona Sunshine 2 en nog wat losse uurtjes in VR hebben gestoken. Deze headset moet het qua accu wel nog steeds afleggen tegen z’n grotere broer, de Cloud Alpha Wireless, maar daar betaal je dan ook fors meer voor. De headset klampt bovendien niet al te hard op je hoofd, waardoor de Cloud III Wireless na al die uren nog steeds gigantisch comfortabel was en we zonder problemen nog uren door hadden kunnen spelen.

Klinkt het ook goed?

Met de meegeleverde dongle is koppelen met je console of pc een fluitje van een cent: kort de powerknop ingedrukt houden en de headset is gekoppeld, wat nog eens bevestigd wordt door een voice-over. Qua geluidsprofiel kunnen we de Cloud III Wireless – net als diens voorganger – beschrijven als gebalanceerd. In de lagere basstonen levert de headset aardige resultaten af, maar het zal de zware bassheads niet kunnen bekoren, daarvoor is er net wat te weinig impact. De Cloud III Wireless is vooral uitstekend in de midrange, waardoor zaken zoals dialogen goed uit de verf komen en niet verloren gaan in de mix. De treble zit ook goed in elkaar, hoewel we enkele keren een iets té scherp instrument zoals een crash cymbal konden bespeuren, dit kwam in de vorige iteratie meer prominent naar voren en HyperX heeft hier dus in de afstelling wat verbeterd.

Qua ruimtelijkheid kunnen we kort zijn. Desondanks dat de Cloud III Wireless een closed-back koptelefoon is en een beperkte soundstage inherent is aan dat concept, hebben we toch koptelefoons van concurrenten op ons hoofd gehad waar de presentatie wat meer lucht kreeg. Op pc heb je dan wel de mogelijkheid om DTS:X aan te zetten en op PlayStation 5 natuurlijk de 3D audio opties, wat de algehele ruimtelijkheid ietwat verbetert, maar op Nintendo Switch ontbreekt deze optie dus. In een meer niche observatie werkt de headset van HyperX overigens prachtig samen met de PlayStation VR2. De headset past naadloos op de VR-set van Sony en kan door z’n comfort gebruikt worden voor lange sessies, maar ook door de uitstekende imaging – het kunnen lokaliseren van geluiden, wat zeer belangrijk is voor VR-games – zit deze headset erg goed in elkaar.

Voor pc-gamers misschien wel de beste keuze

Ondanks dat deze headset dus compatibel is met de laatste consoles van Sony en Nintendo, komt de Cloud III Wireless het beste tot z’n recht op de pc. Je kunt daar namelijk middels de Ngenuity software het geluidsprofiel aanpassen via een equalizer en daar speciale presets voor aanmaken voor specifieke games. De headset heeft geen onboard memory, dus die profielen kun je niet meenemen naar je console van keuze en de genoemde DTS:X compatibiliteit is tevens exclusief voor pc-gebruikers. Op de PlayStation 5 kun je natuurlijk wel gewoon via de interface gebruikmaken van de balans tussen game en chat audio, en het volumewiel op de rechterschelp kun je gebruiken om het algehele geluidsniveau aan te passen.

De afneembare microfoon kunnen we verder ook duidelijk over zijn: die doet je erg helder klinken en we hebben hem onder meer gebruikt om tijdens de chaotische missies in Helldivers 2 met elkaar te communiceren. Net zoals bij de koptelefoon ontbreekt het in de microfoon wel aan wat body aan de lagere kant van het spectrum. Je komt dus prima over aan de andere kant, zonder storing of dat je als een robot klinkt, maar de microfoon kan de zwaardere tonen niet helemaal goed oppakken. Een carrière op de radio of tijdens een podcast met een zwoele, zware stem zul je er dus niet mee maken. Ook hier kun je op zowel de pc als PlayStation 5 nog de gevoeligheid van de microfoon tweaken, maar los van de algehele prima functionaliteit is er verder weinig bijzonders over de microfoon te melden.