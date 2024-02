Liefhebbers van de Metro-franchise hebben iets om naar uit te kijken. Metro: Awakening VR zal later dit jaar namelijk verschijnen voor diverse VR-apparaten. Deze game wordt ontwikkeld door Vertigo Games en dus niet de studio achter de andere Metro-games, 4A Games. Die ontwikkelaar zou druk bezig zijn met het volgende hoofddeel in de franchise. Hoewel dit aanvankelijk niet bevestigd was, is daar nu verandering in gekomen.

Op X deelde het officiële account ter ere van het vijfjarige jubileum van Metro: Exodus een tijdlijn, waarin de geschiedenis en de toekomst van de franchise wordt belicht. We zien uiteraard 2024 staan bij Metro: Awakening VR, maar ook wordt een nieuwe titel geteased. Het laatste cijfer van het jaartal is helaas niet leesbaar, maar wel weten we dat deze game voor 2030 zal verschijnen.

Daarnaast werd in het bericht op X ook nog een indrukwekkend statistiek gedeeld over Metro: Exodus. De game is namelijk de 10 miljoen verkochte exemplaren gepasseerd.