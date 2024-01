Eerder deze week dook het gerucht op dat er een nieuwe Metro-game in ontwikkeling zou zijn. Het zou hier om een virtual reality game gaan in hetzelfde universum. Tijdens State of Play werd de game officieel aangekondigd en de gelekte titel blijkt ook te kloppen. De game heet inderdaad Metro: Awakening VR.

De game wordt echter niet gemaakt door 4A Games. Aan het begin van de trailer is te zien dat de ontwikkelaar Vertigo Games is, een studio die bekend is met virtual reality games. Zo hebben ze eind vorig jaar nog het meer dan degelijke Arizona Sunshine 2 uitgebracht. Metro: Awakening VR verschijnt ergens later dit jaar.

Dit is voor zover we weten niet de enige Metro-game die in ontwikkeling is, want de oorspronkelijke ontwikkelaar van de franchise zou bezig zijn met een nieuw hoofddeel in de reeks.