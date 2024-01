Het is alweer sinds 2019 dat we voor het laatst met een nieuwe Metro-game aan de slag konden en ontwikkelaar 4A Games is al geruime tijd bezig met een nieuw deel. Mogelijk wordt deze titel getoond tijdens de aankomende State of Play, gezien de game in het lijstje van de gelekte line-up voorkomt.

Verschillende insiders, waaronder Insider Gaming melden nu dat de volgende titel in de reeks een singleplayer virtual reality game is. De game zou Metro: Awakening VR heten en hierin zou je als speler ontwaken uit een droomsequentie in je basis van waaruit het avontuur start. Dit is de enige, korte omschrijving die we hebben en klinkt plausibel met de titel.

Mits deze informatie klopt, dan is het aannemelijk dat het een game voor PlayStation VR2 is, waarmee Sony dan pakweg een jaar na de release van het platform eindelijk weer een killer app in de pijplijn heeft zitten. Iets wat het platform wel kan gebruiken. Bij meer nieuws lees je het hier.