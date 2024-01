Met een toename in geruchten is het vooral een kwestie van tijd voordat de nieuwe State of Play uitzending aangekondigd wordt. Dit kan elk moment gebeuren, want volgens Shpeshal Nick op X staat de uitzending voor woensdag 31 januari gepland.

Hij heeft gisterenavond op X een bericht de wereld ingestuurd met allerlei verwijzingen naar de inhoud van deze uitzending. Zo zou het bestaan uit aankondigingen een beelden van de volgende titels:

Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Final Fantasy VII Rebirth

Sonic Generations Remaster

Silent Hill 2

Metro

Until Dawn

Judas

Dit valt op te maken uit de volgende tekst die Nick plaatste: “On the 31st (roughly), Ronins will Rise, we’ll die stranded, have a rebirth and Kojima will fulfil his dream. Sonic will live in the shadow of his generation while the hills will remain silent until the dawn when you’ll need to catch the metro. Just don’t be a Judas about it.”

Insider Gaming laat weten dat ze dit niet kunnen verifiëren, maar dat de informatie waarschijnlijk afkomstig is van de State of Play video die al verborgen op YouTube is gezet.