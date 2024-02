Electronic Arts brengt jaarlijks een nieuwe Madden NFL uit, maar de ontwikkelaar/uitgever gaat ook weer een andere American Football-game uitgeven. Het Amerikaanse bedrijf brengt na jaren van afwezigheid college football namelijk weer terug.

In 2013 werd het laatste deel in de NCAA Football-reeks uitgebracht, omdat EA de licentie voor het college football verloor. Die hebben ze kennelijk weer terug, want EA laat weten dat zij bezig zijn met EA Sports College Football 25.

Deze titel zal in mei van dit jaar officieel worden onthuld. Voor nu moeten we het doen met een teaser trailer, die je hieronder kan bekijken.