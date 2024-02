Microsoft liet eerder deze week weten dat er vier exclusieve games naar concurrerende platformen zullen komen, maar hoogstwaarschijnlijk is dit slechts het begin. De kans is reëel dat er in de toekomst nog meer games zullen volgen. Volgens The Verge behoren zowel Microsoft Flight Simulator als de volgende DOOM-game tot de opties.

Er zou nog geen definitieve beslissing gemaakt zijn over het al dan niet multiplatform maken van deze games, maar de mogelijkheid lijkt realistisch. Phil Spencer liet tijdens de Xbox Business-podcast namelijk de deur openstaan voor meer Xbox-exclusives op andere platforms.

Vermoedelijk zijn de vier ‘aangekondigde’ games slechts een test voor wat komen gaat in de toekomst.

“I understand that Microsoft has also previously been weighing up the idea of bringing Gears of War, Microsoft Flight Simulator, and even the next Doom game to rival platforms. Final decisions haven’t been made on these other games, but there’s bound to be more than just four. As this strategy evolves, it’s clear there will be some interesting decisions being made about the future of Xbox games and exclusivity.”