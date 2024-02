Vorig jaar in juni lanceerde de veelbelovende survival game Forever Skies op pc in early access en normaal gezien zou er later dit jaar ook een officiële release moeten volgen. Logischerwijs komt de game in zijn volledige vorm naar de pc, maar ook consolespelers zullen kunnen meegenieten.

Enfin, niet iedereen eigenlijk. Een PlayStation Blog bericht maakt namelijk duidelijk dat Forever Skies als console exclusive zal worden uitgebracht op de PS5. Het is niet duidelijk of de game op een later tijdstip ook naar andere consoles zal worden gebracht.

Forever Skies speelt zich af in een post-apocalyptische wereld waarin de mensheid een ecologische ramp heeft meegemaakt, waardoor overleven op onze planeet plots een ware uitdaging is geworden. De game haalt inspiratie uit games zoals Subnautica en Raft, dus dat klinkt alleszins veelbelovend!

Een releasedatum is er nog niet, maar Forever Skies zou ergens dit najaar moeten verschijnen.