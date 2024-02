Nintendo werkt aan de opvolger van de Nintendo Switch en die moet ergens dit jaar zijn onthulling zien en vervolgens nog voor 2025 uitkomen. Dit is wat de geruchten tot op heden telkens hebben aangegeven, maar nieuwe berichten lijken nu te wijzen op ‘uitstel’ van de release.

Volgens de Braziliaanse journalist Pedro Henrique Lutti Lippe zou Nintendo de release van het platform hebben opgeschoven naar Q1 2025. Dit meldt hij in een nieuwe video op basis van vijf verschillende bronnen. Hoewel het platform dan niet dit jaar uitkomt, verschijnt het wel nog in het komende fiscale jaar. Dit loopt vanaf 1 april aanstaande tot eind maart 2025.

Indien het klopt, dan zou het nieuwe platform tussen 1 januari en 31 maart 2025 moeten verschijnen. Eurogamer meldt als follow-up soortgelijk gefluister te hebben gehoord in de industrie en ook VGC doet een duit in het zakje. Twee ontwikkelaars hebben aangegeven dat zij op het eerste kwartaal van 2025 mikken met hun games voor de Nintendo Switch 2, al is niet duidelijk of die ‘release window’ samenhangt met het opschuiven van het systeem.

Mocht het platform inderdaad zijn opgeschoven naar begin volgend jaar, dan hebben we nog zeker een jaar te wachten. In dat geval zal het waarschijnlijk nog wel even duren vooraleer Nintendo het nieuwe systeem officieel uit de doeken doet.