Special | Online gamen op de producten van FRITZ! – Je hebt ze vast wel eens ooit in een elektronicazaak zien staan, de producten van AVM en dan met name de zogenoemde FRITZ!Boxen. Op eerste oogopslag zijn het alles behalve ‘sexy’ producten, maar de technologie die er in schuilgaat is absoluut solide te noemen. Voor deze test gingen wij een aantal weken aan de slag met twee producten van FRITZ! Allereerst is daar de FRITZ!Box 4060, een router gecombineerd met een DSL/glasvezel modem en op de tweede plaats de FRITZ! Repeater 6000. Met deze twee producten hebben we een simpele mesh-configuratie ingesteld om eens te kijken wat het met ons netwerk deed.

Het opstarten

In ons testscenario maakten we gebruik van een 1Gbit verbinding van Odido. We koppelden allereerst de FRITZ!Box 4060 aan onze glasvezel aansluiting. Via een laptop maakten we verbinding en logden we in met de standaard gegevens die meegeleverd worden met deze router. Daarna is het een kwestie van jouw provider selecteren en presto, de internetverbinding is er. Vervolgens is er de keuze voor jou als eindgebruiker om wat dingen te personaliseren, zoals de naam en het wachtwoord van jouw Wi-Fi-netwerk. Zodra dat op orde was sloten we ook de FRITZ!Repeater 6000 aan. Dit kan draadloos, maar een bekabelde verbinding behoort eveneens tot de mogelijkheden, wat garant staat voor een stabielere ervaring.



Het draadloos verbinden van de FRITZ!Repeater was voor ons ook een eitje. Op de FRITZ!Box zit een duidelijk zichtbare knop met de tekst ‘Connect’ wat dient als de WPS-knop. Deze drukten we in en vervolgens drukten we op de FRITZ!Repeater dezelfde knop in. Klaar is Kees. In onze ervaring werkt WPS echter niet altijd zoals het zou moeten, dus is het fijn om te weten dat de FRITZ!Repeater ook een eigen firmware kent waar je op in kan loggen, waarna je handmatig alsnog verbinding kan maken met de FRITZ!Box. De firmware op beide apparaten past overigens goed bij de algemene indruk die we van de systemen hebben. Mooi is het niet, maar het is verdomd functioneel.

In het gebruik

Voor menig product geldt ‘het oog wil ook wat’. Wat ons betreft is dat voor zoiets als netwerkapparatuur minder relevant. Het zal ons een worst wezen of die kastjes een mooi uiterlijk hebben, als het maar gewoon goed werkt. Dat begint met de firmware die op de apparatuur van AVM wordt gebruikt. Toegegeven, je wordt een beetje teruggetrokken naar het Windows 98-tijdperk als je de interface voor het eerst ziet, maar uiteindelijk telt de functionaliteit. In de praktijk is de firmware erg gebruiksvriendelijk én het biedt ook voldoende opties voor de wat gevorderde gebruiker.



Over de opties die we in de FRITZ!Box aantreffen zijn we al zeer te spreken. Een belangrijke als het op gamen aankomt is de mogelijkheid tot het open zetten van bepaalde poorten die vereist zijn om verbinding te maken met bijvoorbeeld het PlayStation Network of Xbox Live. Een leuk detail daarbij is dat jouw FRITZ!-apparatuur jouw console ook zal herkennen als zijnde een console. Wij hebben dit in ieder geval kunnen testen met onze PlayStation 5 die direct herkend werd door de firmware. Het maakt de gehele installatie-ervaring gelijk vertrouwd en ook wat minder abracadabra voor mensen die niet zo snel met deze apparatuur aan de gang gaan.

Qua verbinding hebben wij weinig tot niks te klagen gehad met het gebruik van de FRITZ!-apparatuur. Bekabeld was een 1Gbps download snelheid makkelijk haalbaar en ook via Wi-Fi wisten we mooie resultaten te noteren op de 5GHz-band die vrijwel altijd boven de 800Mbps bleef. Op de 2,4GHz-band noteerden we altijd boven de 500Mbit wat voor alledaags gebruik meer dan voldoende is. We hebben de FRITZ!Box 4060 in de meterkast geplaatst en de FRITZ!Repeater 6000 op de eerste etage. Deze opstelling werkt gewoon prima en wat ons betreft binnen verwachting. In het gehele huis hadden we goed bruikbare Wi-Fi, hoewel we op de zolder wel wat snelheid moesten inleveren. Kanttekening hierbij is dat het een nieuwbouwwoning betreft, waarin veel beton in de fundering zit verwerkt en beton is nu eenmaal niet de beste vriend van een radiosignaal.

Gaming gecertificeerd?

We hebben voor de test met online gamen uitsluitend Wi-Fi gebruikt, gezien dat wat ons betreft de meest interessante resultaten oplevert. Daarbij hebben wij ook gewisseld tussen de 5GHz en de 2,4GHz-banden. In diverse potjes Counter Strike 2 noteerden wij op de 5GHz band een latency van gemiddeld 19ms. Op de 2,4GHz band werd dit ietsjes hoger met 21ms. Een potje Counter Strike duurt natuurlijk niet zo lang, dus we hebben daarbij ook lange coöp sessies in Baldur’s Gate 3 via Wi-Fi gespeeld. Onze ervaring was gewoonweg prima en deed niet echt onder voor een bekabelde verbinding, iets wat met een snelle shooter zoals Counter Strike 2 wel het geval was. In die game telt elke milliseconde. Fervent Counter Strike of Call of Duty-spelers gebruiken het beste dus nog steeds een kabel.

Waar voor je geld

Waar wij voornamelijk vanuit een gaming-perspectief naar hardware kijken mogen andere functionaliteiten ook wel even benoemd worden. Zo kent de FRITZ!Box 4060 ook een USB 3.0 aansluiting waar je bijvoorbeeld een harde schijf op aan kan sluiten. Vervolgens stel je de FRITZ!NAS functionaliteit in en heb je een netwerkopslag die je vanuit huis, maar ook elders kan benaderen door het gebruik van een MyFRITZ!-account. Dat klinkt misschien in eerste instantie ingewikkeld, maar wij hadden het in een kwartiertje draaiende. Gezien de FRITZ!Box 4060 een modemrouter betreft kan er ook een DECT-telefoon op worden aangesloten met bijbehorende functies zoals doorschakeling en oproepblokkering.



De FRITZ!Box 4060 kent een adviesprijs van € 219,- en de FRITZ!Repeater 6000 idem dito. Dat zal voor sommigen klinken als een behoorlijk bedrag voor wat netwerkapparatuur, maar die prijs is wat ons betreft makkelijk goed te praten door de geleverde kwaliteit van zowel de hardware als de software, en het meer dan toereikende functionaliteiten pakket wat deze apparaatjes met zich meebrengen. AVM kan zich als het op prijs-kwaliteit aankomt meten met apparatuur die meer kost dan wat je voor de FRITZ!-apparatuur neer moet tellen. Het is misschien allemaal niet heel fancy te noemen qua uitstraling, maar onder de motorkap levert AVM erg goed spul af.