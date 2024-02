Nacon heeft aangekondigd een nieuwe uitzending van Nacon Connect te hebben gepland. De uitgever zal op 29 februari om 19:00 uur ’s avonds via Twitch en YouTube zijn line-up presenteren. Games die voorbij zullen komen zijn Ravenswatch, Crown Wars: The Black Prince, GreedFall II: The Dying World en Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Voor die laatste game zullen we ongetwijfeld een releasedatum krijgen, gezien Test Drive Unlimited al geruime tijd voor dit jaar gepland staat. De uitgever zal naast de genoemde games ook een nieuwe titel in het Terminator universum aankondigen en ook hebben ze nog wat andere aankondigingen. Dat belooft dus wat.

Na Nacon Connect neemt ontwikkelaar Spiders het over, want in een eigen showcase gaat die ontwikkelaar dieper in op GreedFall II: The Dying World. De Nacon Connect uitzending zal 30 minuten duren.