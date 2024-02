Terwijl Nintendo in het diepste geheim aan de opvolger van de Nintendo Switch werkt, probeert het Japanse bedrijf nog het laatste beetje leven uit de hybride console te knijpen. We hoeven waarschijnlijk geen grote games meer te verwachten vanuit Nintendo zelf, maar dit hoeft natuurlijk niet voor andere partijen te gelden.

Nintendo heeft namelijk een nieuwe Nintendo Partner Direct Showcase voor morgenmiddag aangekondigd. Deze show begint om 15:00 uur en is via YouTube te kijken. De uitzending duurt ongeveer 25 minuten en staat in teken van Nintendo Switch-games die in de eerste helft van 2024 worden uitgebracht.

Gezien het een Nintendo Partner Direct Showcase betreft, zal het voornamelijk om games van andere partijen gaan en dus niet van Nintendo zelf.