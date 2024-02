Het is alweer even geleden wat we nieuwe games, content en meer in de Pokémon franchise zagen verschijnen, afgezien van de uitbreidingen voor Pokémon Scarlet & Violet. Tijd voor nieuwe aankondigingen dus en die gaan we op 27 februari krijgen via een nieuwe Pokémon Presents uitzending.

De uitzending zal die dag om 15:00 uur plaatsvinden en men zal dan leuk Pokémon nieuws delen in teken van Pokémon Day. Wat we precies mogen verwachten is nog in nevelen gehuld, maar gezien deze show eraan komt, is de kans groot dat we weinig tot geen Pokémon gaan zien in de Partner Direct uitzending van morgen.