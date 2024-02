We zitten inmiddels een aantal jaren in de huidige console generatie en één van de grote vragen is of Sony ook ditmaal weer voor een mid-gen refresh gaat van hun hardware, zoals ze dat destijds ook met de PlayStation 4 hebben gedaan.

Het gonst al maanden van de geruchten en Sony houdt wat dat betreft en geheel in stijl de lippen stijf op elkaar, maar dat weerhoudt analisten er niet van om toch hun voorspellingen te doen. CNBC heeft met meerdere van deze figuren gesproken en ze hebben onderling de overeenstemming dat Sony dit jaar nog met een vernieuwde console op de proppen gaat komen.

Eén van die namen Serkan Toto van Kantan Games. Hij zegt specifieker dat de fabrikant in de tweede helft van dit jaar een PlayStation 5 Pro gaat uitbrengen. De aankomende release van Grand Theft Auto VI zou een belangrijke pijler zijn voor de vernieuwde hardware en Sony wil koste wat kost een krachtig apparaat klaar hebben staan die volledig gebruikmaakt van de componenten.

Naar verwachting moet de PlayStation 5 Pro een krachtigere GPU hebben, zodat games met een hogere resolutie zonder te hoeven inleveren op de framerate weer realistisch worden. AI upscaling via AMD’s FSR lijkt ook een belangrijk uitgangspunt te zijn en daarbij lijkt ook ray tracing een belangrijke rol te gaan spelen.

“There seems to be a broad consensus in the game industry that Sony is indeed preparing a launch of a PS5 Pro in the second half of 2024. And Sony will want to make sure to have a great piece of hardware ready when GTA VI hits in 2025, a launch that will be a shot in the arm for the entire gaming industry.”