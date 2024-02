Om de aankomende release van de Fallout tv-serie op Amazon Prime Video te vieren, heeft Bethesda aangekondigd dat het een Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology gaat uitbrengen, die bestaat uit zeven verschillende Fallout-games.

De Anthology komt op 11 april uit en is nu vooruit te bestellen. De anthologie zal alleen op pc beschikbaar zijn en bevat de volgende games:

Fallout

Fallout 2

Fallout Tactics

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout: New Vegas – Ultimate Edition

Fallout 4: Game of the Year Edition

Fallout 76

In 2015 bracht Bethesda ook al een Anthology uit, deze bevatte echter alleen de eerste vijf games. Fallout 4 verscheen immers pas later dat jaar en Fallout 76 was nog niet verkrijgbaar.