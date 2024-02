SEGA heeft een nieuwe Super Monkey Ball aangekondigd. Het gaat hier om Super Monkey Ball: Banana Rumble die in ontwikkeling is voor de Nintendo Switch. Bij de aankondiging is ook gelijk de releasedatum bekendgemaakt, we mogen de game op 25 juni verwachten.

De game zal voor het eerst in de franchise een multiplayer bevatten waarin 16 spelers het tegen elkaar op kunnen nemen in verschillende modi. Denk aan racen tegen elkaar, het verzamelen van bananen en het uitschakelen van robots.

Buiten dat is Super Monkey Ball: Banana Rumble voorzien van maar liefst 200 verschillende levels om doorheen te gaan in de Adventure modus. Dit kan je alleen doen, maar ook in coöp tot maximaal vier spelers. Hieronder een trailer en daaronder de key features.