Een legendarische banaan die ongekende kracht en macht schenkt aan degene die het in handen heeft. Dit klinkt als een droom voor alle primaten die maar wat graag de gele lekkernij verorberen. Helaas is niet elke aap van goede aard en willen sommigen de kracht van deze banaan voor kwade doeleinden gebruiken. Het verhaal van Super Monkey Ball: Banana Rumble is behoorlijk bizar en je zult de slechterik in allerlei werelden te snel af moeten zijn.

Deze werelden worden in de nieuwe trailer wat beter belicht. Super Monkey Ball: Banana Rumble bevat er vijf met in totaal zo’n 200 levels. Je zult de volgende werelden tegenkomen: Banana Farm, Rose Garden, Floating City, Golden Temple en Stone Valley. Alle levels binnen deze werelden zullen voor het nodige plezier en uitdaging zorgen.

Super Monkey Ball: Banana Rumble verschijnt op 26 juni.