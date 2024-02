De wat oudere gamers die tevens groot Star Wars-fans zijn hebben de originele Star Wars: Battlefront-games uit 2004 en 2005 nog steeds hoog in het vaandel staan. Binnenkort kan iedereen hier weer van gaan genieten, want er is een bundel op komst die beide delen in geremasterde vorm zal aanbieden.

De bundel bevat niet alleen Star Wars: Battlefront en Star Wars: Battlefront II, maar ook alle extra content die voor beide games is uitgegeven. Natuurlijk bevatten beide titels zowel de offline als online modi. De laatstgenoemde bieden de mogelijkheid om met maximaal 64 spelers te spelen. Beide games zijn goed voor tientallen multiplayer maps en daarop kan je verschillende modi spelen, waaronder: Capture the Flag, Conquest, Hunt en Hero Assault.

Star Wars Battlefront Classic Collection zal op 14 maart uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Hoe de game er in geremasterde vorm uitziet kun je in de onderstaande aankondigingsvideo checken.