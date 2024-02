Sony bracht in december 2023 de PULSE Explore uit. Deze earbuds met een premium prijskaartje waren naar ons inzicht een goed idee op papier, maar niet optimaal uitgewerkt. Naast deze set earbuds zou in februari dit jaar dan de PULSE Elite-headset verschijnen. Deze headset is deze week uitgebracht en daarom worden de functies nog eens aangestipt.

In de onderstaande trailer zie je duidelijk wat je mag verwachten van de PULSE Elite-headset. Zo wordt deze uiteraard geadverteerd als ‘de ultieme geluidservaring’, en dit gaat gepaard met beelden van recent verschenen games zoals Helldivers 2 en Spider-Man 2.

Daarnaast worden 3D-audio en PlayStation Link nogmaals onder de aandacht gebracht. Met behulp van de PlayStation Link USB-adapter zou je namelijk ultra lage latency ervaren tussen de gekoppelde apparaten. De PULSE Elite-headset is nu beschikbaar voor € 149,99.