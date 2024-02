Review | PlayStation Pulse Explore (earbuds) – Sony is de extravagante kant op gegaan met het design van de PlayStation 5. Dit betekent ook dat de randapparatuur een zelfde behandeling krijgt, geheel in lijn met het grote witte beest. Zo is de PlayStation Pulse 3D headset daar een mooi voorbeeld van, die prima in hetzelfde plaatje past. Ook de PlayStation Portal hanteert eenzelfde, mooie elegante stijl met golvende vormen en zwart-wit contrasten. Nu hebben we een nieuw product, genaamd de Pulse Explore. Wederom een opvallend stukje hardware, wat voornamelijk voor het gebruik met de PlayStation Link technologie is bedoeld. Hoe het in de praktijk werkt vertellen we je in deze review.

Papier waar Sony zich mee snijdt

De Pulse Explore heeft een prachtig design. De earbuds hebben het effect alsof een klein papiertje gevouwen is. Dezelfde vormgeving zie je ook terug in de charging case, deze heeft namelijk het effect alsof er een halve koker van een stukje papier is gevormd. Erg elegant en vooral modern. Het sluit goed aan op het design van de PlayStation 5 (Slim). Voor het oog is de Pulse Explore zelfs erg indrukwekkend te noemen, Sony heeft het design dus weer eens goed op orde. Ergonomisch gezien zijn we echter een stuk minder enthousiast. Zo heb je op elk van de ‘flappen’ van de earbuds twee volumeknoppen (meer en minder). Het controlepaneel zit onder deze knoppen, waardoor de uitsteeksels erg dik zijn. Onderop heb je op elk van de earbuds de PS Link knoppen.

Hoewel het dus als papier oogt, zijn de earbuds vrij dik. Bulky zelfs, want het gedeelte onder het uitsteeksel dat je in je oor dient te stoppen is ook vrij onhandig. De eartips die er standaard op zitten zijn erg klein en wij moesten ze vervangen voor een groter formaat (er worden 3 maten bijgeleverd). Dit vervangen is makkelijk, alleen is de vorm van de tips niet optimaal, waardoor de earbuds niet stevig genoeg in je oren zitten. Dit resulteert in veel sound leakage, wat invloed heeft op de geluidskwaliteit en het comfort. Het lijkt er erg op dat de vormgeving van de Pulse Explore het eerste uitgangspunt was en daarna pas de ergonomische uitwerking.

Manusje van alles

De charging case is door het bulky design van de earbuds daarmee ook een wat groter object. Slick is het wel. Het heen en weer schuiven geeft fijne feedback en de LED-verlichting ziet er goed uit. De LED-streep onder de earbud-laadpunten, die je ook kunt zien als de charging case dichtgeschoven is, is bedoeld om aan te geven of de case wordt opgeladen en of er een Bluetooth/PlayStation Link connectie is. De earbuds hebben een accuduur van ongeveer 4 tot 5 uur, wat je via de charging case kan verlengen met een extra 10 tot 13 uur; niet hele hoge aantallen. In het pakket krijg je naast de extra eartips nog een USB-C kabel meegeleverd om de Pulse Explore op te laden en te updaten via de PS5. Met de PS Link dongle kun je de Pulse Explore gebruiken met de console. Wil je de earbuds gebruiken via de PlayStation Portal? Dan doe je dit via PlayStation Link.

PlayStation Link connectie is een onnodig concept

De PlayStation Link connectie is een onderdeel waarmee de Pulse Explore zich onderscheidt van andere headsets/earbuds. Zo is het een connectie die de PlayStation Portal exclusief gebruikt om draadloze apparaten (zoals headsets) ermee te linken. Dit proprietary systeem van Sony werkt in de praktijk prima: als je de charging case openschuift heb je tussen de laadpunten voor de earbuds ertussenin een PS Link knop, waarmee je connectie maakt via Bluetooth of PS Link. Uiteraard kun je ook de PS Link knoppen gebruiken op de earbuds zelf. Deze dien je voor 8 seconden vast te houden, zodat de case blauw gaat knipperen of de earbuds klaarstaan voor connectie. Daarna dien je op de PS Portal de PS Link knop eenmaal in te drukken. Op dat moment maak je verbinding en kun je de earbuds gebruiken in combinatie met de handheld. Het werkt, maar het is niets wat een Bluetooth connectie niet sneller of beter zou doen. Het proprietary concept voelt hierdoor erg geforceerd en onnodig aan.

Een connectie tot stand laten komen met de PlayStation 5 is iets minder intuïtief. Bij de eerste keer gebruik werd onze Pulse Explore geüpdatet (via USB-C kabel) en nadien konden we de earbuds gebruiken. Bij de tweede keer gebruik konden we niet meteen connectie maken met de console, waardoor we de dongle er even uit moesten halen en opnieuw insteken om daarna gelijk verbonden te zijn. Een specifieke knop/functie in de PS5 instellingen ontbreekt bovendien, waardoor priegelen met de dongle de ‘makkelijkste’ manier is om de Pulse Explore te activeren en gebruiken. Tenzij het in één keer werkt, maar dat is een beetje hit or miss blijkt uit onze test. Eenmaal een connectie met de PS5, dan krijg je wel een hoop functionaliteiten ter beschikking. Om hier verder over uit te wijden moeten we eerst het geluid even onder de loep nemen.

Wisselvallig geluid

De Pulse Explore is niet bepaald de meest gebalanceerde als het gaat om zijn geluid. Zo is het een klein beetje muffled te noemen: je middentonen en treble zijn op zich niet slecht en vrij neutraal als het gaat om de geluidssignatuur, maar door de ietwat muffled ondertoon is het op sommige momenten slordig om naar te luisteren. De lagere tonen zijn hierin ook erg wisselvallig. Zo kan de bass vrij vol klinken, maar in het spectrum van de wat lagere tonen is het een beetje een warboel. De ene keer kan een schot erg mooi vol klinken (in bijvoorbeeld The Last of Us: Part II Remastered), maar op andere momenten kan het geluid erg flets overkomen. Er zijn hierbij verschillende factoren die ontzettend veel invloed hebben op het geluid.

Als eerste is daar het gebruik van de Pulse Explore: dit levert in combinatie met de Portal en PlayStation 5 twee compleet andere ervaringen op. Doordat de Portal gebruikmaakt van Remote-play, heeft de connectie een grote invloed op de geluidskwaliteit. Als je de Pulse Explore gebruikt via de dongle met de PS5 is je geluidskwaliteit beduidend beter (door de stabielere verbinding). In het scenario met de PS5 krijg je via de geluidsinstellingen de optie om een EQ te configureren met meerdere profielen en ook kan je op systeemniveau gebruikmaken van de 3D audio opties. Deze opties ontbreken volledig op de Portal wat een groot gemis is. Via de console kun je eigenlijk een vrij goede en impactvolle geluidspresentatie krijgen. Hoewel de ruimtelijkheid niet bepaald bijzonder is, kan je dit mooi compenseren met de 3D audio functies. Zo kunnen we stellen dat als je de Pulse Explore met een Portal wilt gebruiken, je het geluid beter rechtstreeks via de PS5 met dongle kan laten lopen.

Leuk verzonnen

Uiteraard heb je met de Pulse Explore de mogelijkheid om het via Bluetooth te gebruiken op andere mobiele apparaten. Met de geïntegreerde microfoons kun je er ook telefoongesprekken mee voeren (en wat dat betreft ook online communiceren met je maten op de PS5), alleen had de geluidskwaliteit hiervan iets beter kunnen zijn. Je bent goed te verstaan, dus qua functionaliteit slaagt de Pulse Explore daar wel in, het is alleen dat de kwaliteit niet consistent is. Zo klink je wat blikkerig en mis je veel body, waarbij het signaal ervoor zorgt dat het wat schommelt qua output (robot-achtige stem om iets te noemen en zelfs disconnects). Hetzelfde geldt voor de geluidskwaliteit via een Bluetooth connectie, deze is gewoon een stuk minder dan wanneer je de Pulse Explore gebruikt via een PS Link connectie. Dat gezegd hebbende is de prijs nogal flink te noemen als we kijken naar wat je er eigenlijk voor terugkrijgt: de Pulse Explore gaat voor € 219,99 over de toonbank. Tegenwoordig kun je voor ongeveer € 149,99 al Linkbuds S scoren bij Sony, die beduidend betere geluidskwaliteit en comfort bieden. De Pulse Explore is het gewoon net niet.