Review | PlayStation Portal – Wanneer Sony PlayStation nieuwe hardware uitbrengt hebben we altijd een gevoel van gezonde spanning. Of het nu gaat om een nieuwe headset, een console of nieuwe controller: je bent altijd benieuwd wat ze deze keer hebben gemaakt. Dat is eigenlijk nu niet anders met de PlayStation Portal. Op het eerste gezicht lijkt het op een handheld, maar de kaarten liggen toch even wat anders op tafel. Dit is een Remote Play apparaat en wat je hier precies van kunt verwachten, bespreken we in deze review. Ook vertellen we natuurlijk of het product z’n doel bereikt.

Het voelt zeer premium aan

In eerste instantie lijkt de PlayStation Portal op een concept product dat je veelal op het internet tegenkomt. Je kent het wel, knutselaars die een digitale afbeelding maken van een PS Vita 2 of opvolger van de PlayStation Portable, die je bijvoorbeeld op kunt rollen. In dit geval hebben we te maken met een DualSense controller, die in tweeën is gesplitst met daartussen een LCD-scherm. Het oogt misschien als een DIY creatie, maar niets is minder waar. De PlayStation Portal voelt bij het uitpakken namelijk uiterst premium aan: de body van het apparaat is zeer stevig en ook het comfort van de DualSense onderdelen zijn dusdanig getweaked, dat het allemaal erg fijn in de hand ligt. Het apparaat is een klein beetje breder dan een Nintendo Switch OLED, wat het een redelijk fors ding maakt.

Het scherm is 8 inch groot en steekt er aan de onderkant op een manier uit, waardoor het een soort zwevend scherm lijkt. Aan de weerszijden heb je de DualSense controller onderdelen en die zijn op zodanige wijze vormgegeven, dat het er allemaal kloppend uitziet. Op de linker helft van de controller heb je de Home-knop en aan de onderzijde van het scherm aan die kant tref je de mute knop voor de microfoon. De gebolde achterkant is een doorlopend wit vlak dat de DualSense delen en het scherm met elkaar verbindt. In het midden hiervan tref je de mini-jack aansluiting en USB-C ingang om het apparaat op te laden. Op de bovenkant van de Portal vind je de power knop met ernaast de PlayStation Link knop. Rechts daarvan tref je de volume knoppen. Bij het pakket wordt enkel een 2 meter lange USB-C kabel meegeleverd. Meer zit niet in de doos, zoals een adapter.

Om nog even terug te komen op de DualSense die verwerkt zit in de PlayStation Portal. Eerder hebben we al aangehaald dat deze onderdelen kleine tweaks hebben gehad. Dit is gedaan om het design zo natuurlijk en logisch mogelijk over te laten komen. In de kern is er dus niet veel anders, want je hebt natuurlijk ook gewoon toegang tot de haptische feedback en adaptieve triggers. Wel zijn de pookjes iets kleiner van formaat. Deze voelen ook alsof ze wat hoger liggen en hebben iets minder weerstand dan op een gewone DualSense. Het spelen van bijvoorbeeld een shooter verloopt daardoor net even wat gevoeliger.

Wat kan de PlayStation Portal allemaal?

De PlayStation Portal is een Remote Play apparaat. Daarmee is eigenlijk ook alles gezegd, omdat het niet meer is dan dat. Het is een apparaat speciaal ontworpen voor een functie die de PS5 biedt. Vroeger was dat een extraatje op de PlayStation Portable of PlayStation Vita, waardoor je games via de PS3 of PS4 naar je handheld kon streamen. Vandaag de dag dient het als oplossing voor als de tv bezet is omdat je partner een serie of film wilt kijken, of je kinderen spelen op een andere console op die tv. Via Remote Play kan je dan alsnog via de PlayStation Portal jouw PS5-games spelen. Dit maakt ook dat je zonder de PlayStation 5 niks aan de PlayStation Portal hebt. Het apparaat zelf komt met een paar standaard opties: software updaten, taal & tijd instellen, DualSense feedback opties, netwerk instellingen en beeldscherm aanpassingen. Je hebt dus niet de mogelijkheid om er bijvoorbeeld een Geforce Now app of simpele mobiele games op te installeren. Het is echt puur en alleen te gebruiken voor 4 tot 5 uurtjes aan Remote Play, nadien moet je het opladen.

Een ‘Wii U tablet’ voor de papa’s?

De grote hamvraag is nu natuurlijk: hoe is de speelervaring met de PlayStation Portal? Ten eerste dien je een goede internetconnectie te hebben, waar jij je PS5 in combinatie met de PlayStation Portal mee zult gebruiken. Ervan uitgaande dat je stabiel internet hebt, is de ervaring redelijk te noemen, hoewel je niet de streaming kwaliteit van een Wii U tablet mag verwachten. Je streamt als het ware je PlayStation 5 ervaring naar de PlayStation Portal, alleen is deze techniek in de kern ondermaats. Het gebeurt allemaal via je router, omdat de PS5 niet direct naar de PlayStation Portal kan streamen – ter vergelijking: de Wii U streamt vanaf console gewoon direct naar de tablet, zonder dat het langs een router hoeft te gaan. In het geval van de PlayStation Portal is de bandbreedte wat lager en krijg je voortdurend gecomprimeerd beeld. Met een test met Gran Turismo 7 (Time Trial) lijkt de latency tussen de 70-90 ms te zijn. Niet perfect, maar gelukkig wel genoeg voor met name casual games. Het is echter ten zeerste aan te raden om je PS5 via een ethernetkabel aangesloten te hebben op het internet, want via Wi-Fi zul je merken dat lag toeneemt en image quality verder af.

Het spelen van God of War: Ragnarök is een interessant voorbeeld. De PS5-versie draait op 60fps met een hoge resolutie. Helaas wordt alles flink gedowngraded op de Portal. Zo red je een 30-40fps performance en heb je te maken met gecomprimeerd beeld. Er komt vooral veel gestotter bij kijken. Dit is met name het allergrootste probleem van het spelen op de PlayStation Portal: hoewel de responsiviteit nog te overzien is, is de image quality gewoon erg ondermaats. Zeker als we een Marvel’s Spider-Man: Miles Morales opstarten en door New York heenslingeren. Door de slechte image quality ontstaat er een rommelig soepzooitje aan pixels vanwege enorme hoeveelheid assets die gebruikt worden. Ook het spelen van Bloodborne op de PlayStation Portal is geen aan te raden ervaring. Doordat de game al op 30fps draait en dit nog eens afneemt via Remote Play, doet dat afbreuk aan de speelervaring en dat is niet prettig.

Zelfs wanneer er maar weinig apparaten zijn die ons Wi-Fi signaal verstoren, heeft Remote Play moeite om een stabiele connectie te behouden. Op willekeurige momenten verloren we de verbinding met de PlayStation 5. In tijden wanneer het stabiel is, kunnen we bijvoorbeeld op een casual manier Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) Remastered spelen, maar we hebben flink moeite om vooruit te komen in Armored Core VI: Fires of Rubicon. We moeten dan simpelweg teveel handelingen verrichten om het nog op een comfortabele manier te kunnen spelen. Met zo’n actieve game merk je namelijk dat de input lag zijn tol begint te eisen. Wanneer onze PlayStation 5 updates moet binnenhalen, heeft spelen op een PlayStation Portal al helemaal geen zin: deze verliest dan continu de verbinding.

Het is het allemaal net niet voor de niche

Het is kort gezegd een beetje een hit or miss verhaal met Remote Play. De functie is er een die natuurlijk in bepaalde gevallen erg nuttig kan zijn, maar jaren na dato is het nog steeds een techniek die veel werk aan de winkel nodig heeft. Neem bijvoorbeeld het LCD-scherm, dat is erg helder met een resolutie van 1080p en 60Hz. Het heeft niet de meest uitgesproken kleuren (een beetje flets), maar het doet zijn werk doordat het contrast op orde is. Je kan op zichzelf spreken van een prima scherm, maar door de voortdurend slechte image quality vanwege de lage bandbreedte van Remote Play is de algemene beeldervaring gewoon minder. Je vraagt je ook vast af: waar zit het touchpad eigenlijk? Het scherm biedt touchscreen ondersteuning en wanneer je de touchpad functie nodig hebt, raak je het scherm aan en verschijnen er twee vierkanten. Deze functioneren dan als touchpad, wat een beetje knullig overkomt tijdens het gamen.

Als je dan toch een DualSense ervaring wilt nabootsen, was bijvoorbeeld een touchscreen op de achterkant van het apparaat niet verkeerd geweest, zoals we dat kennen van de PlayStation Vita. Minstens zo knullig is hoe geluid aangepakt wordt met de PlayStation Portal. De speakers zijn in de bovenkant van het scherm verwerkt, waardoor het geluid van je af is gericht. Deze speakers hadden eigenlijk naar voren gericht moeten worden. De kwaliteit van speakers is daarbij ondermaats, omdat je tonen alles behalve helder zijn en erg rommelig voor de dag komen. Dus uiteindelijk is de combinatie van lage kwaliteit en onhandige speaker plaatsing iets wat het geluid van de PlayStation Portal niet ten goede komt. Het is daarom aan te raden hiervoor een aparte headset te gebruiken.

De eerder genoemde mini-jack aansluiting is je beste mogelijkheid, gezien de PlayStation Portal niet een directe Bluetooth optie biedt. Wel heeft het PlayStation Link, een verbindingsmogelijkheid die alleen werkt met bepaalde producten van Sony. Dit is eigenlijk een opzetje naar de Pulse Elite en Pulse Explorer (earbuds), waarvan de Pulse Elite niet eens beschikbaar is op het moment van schrijven. Dit is ook een groot punt van kritiek op de PlayStation Portal: gebonden zitten aan proprietary producten van Sony en niet de vrijheid hebben om een headset van een derde partij te gebruiken. Voor € 219,99 ontvang je een Remote Play apparaat pur sang, die zichzelf erg beperkt als het op externe mogelijkheden aankomt. Om bijvoorbeeld iets anders te noemen wat niet werkt: ben je abonnee van PlayStation Plus Premium en wil je gebruikmaken van games streamen via cloud? Niet mogelijk, omdat via Remote Play elke vorm van cloud content geblokkeerd wordt. Hoewel het een Remote Play apparaat betreft, had een native app/functie voor cloud streaming zeker niet misstaan wat toch een beetje als gemiste kans aanvoelt.