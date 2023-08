Review | Armored Core VI: Fires of Rubicon – De laatste Armored Core-game stamt alweer uit 2013. Dat is een behoorlijke tijd geleden en daarom is het niet zo gek als menigeen niet zo bekend is met deze franchise. Korte uitleg: Armored Core is een mech-game, waarin metaal, lood en vuur centraal staan. Een ware oorlog woedt in het universum om schaarse energiebronnen. Met Armored Core VI: Fires of Rubicon hoef je niet de voorgaande games gespeeld te hebben om het te begrijpen, wat een hoop scheelt. Nu horen we je al denken: ‘Deze game is door FromSofware gemaakt, toch?’ Absoluut, en daarom zijn er een hoop vragen die beantwoord zullen moeten worden in deze review. Zoals: wat leent de game van andere FromSoftware games, hoe is Armored Core anno 2023 en is de game een nieuwe topper van formaat?

Een eenzame strijd

Het verhaal begint met jouw ontwaking boven de planeet ISB2262 Rubicon. Een onbekende persoon genaamd Handler Walter communiceert met jou en spreekt je aan met codenaam 621. Deze persoon begeleid jou van missie tot missie op Rubicon. Dat zal je nodig hebben als huurling, want zelf heb je totaal geen idee wat er voor je ontwaking is gebeurd. Wel is duidelijk dat je deel hebt genomen aan Human Augmentation, een procedure waarbij je als mens geoptimaliseerd wordt om met een Armored Core (je mech) efficiënter te strijden. Want wat is er allemaal aan de hand op Rubicon? Verschillende corporaties strijden om een bepaalde brandstof genaamd Coral. Het is een ‘sublieme’ substantie die als brandstof gebruikt kan worden om de sterkste technologieën in te kunnen zetten. Kort gezegd: de corporatie die Coral zich als eerste weet toe te eigenen, wint de oorlog met gemak.

Wat is Coral precies? Dat is een goede vraag die naarmate je speelt steeds duidelijker wordt door het uitvoeren van verschillende huurling opdrachten. Dit doe je onder de callsign Raven, doordat je een andere ID hebt gevonden op Rubicon om legaal te kunnen communiceren tussen de verschillende partijen te midden van dit conflict. Er gaat namelijk een gerucht dat Rubiconians, de inheemse bevolking van Rubicon, de substantie volgens hun geloof aanbeden. Tijdens het spelen vindt er een voorval plaats waardoor je in contact komt met Ayre, een echte Rubiconian. Dit is echter maar een stem in je hoofd, waardoor jij de enige bent die ermee in gesprek gaat. Het verhaal wordt op een zeer simpele wijze gebracht, zo kom je nooit een persoon tegen en verloopt alles via radiocommunicatie. Een zeer old school manier van story telling, maar een die toch wel werkt. Zo zaten we richting het einde van de game aan de buis gekluisterd door het verhaal gecombineerd met de meest grandioze scenes die FromSoftware ooit heeft geproduceerd.

Mech-game pur sang

De game bestaat uit een 35+ tal levels verspreid over 5 hoofdstukken, die je los van elkaar speelt. Het hanteert dus niet het Soulsborne concept waarin je een open wereld verkent. Nee, je pakt verschillende missies één voor één aan met je mech. Omdat jij een zelfstandige huurling bent, word je ingehuurd door de verschillende corporaties op Rubicon. Je zult hierdoor veel communiceren met de verschillende partijen en de variatie in welke opdrachten je krijgt en uitvoert blijft daardoor altijd lekker divers. Er zijn zelfs momenten waarop je moet kiezen tussen twee missies, waarbij je de andere pas bij een volgende playthrough kunt voltooien. Het heeft namelijk invloed op het verhaal en op het soort einde dat je krijgt. Na ongeveer 16 uur hebben wij het einde gezien en we begonnen direct New Game+, waarin we het verhaal met andere keuzes hebben doorlopen met bijgevolg ook andere uitkomsten van de strijd op Rubicon.

Waar bestaan deze missies precies uit? Wel, de ene keer dien je gewoon troepen te verslaan, dan weer logboeken vinden, maar ook een hele basis in te nemen en meer. Dit wordt uiteraard afgewisseld met baasgevechten: FromSoftware weet ook in deze game de meest imponerende creaties te presenteren. Van kleine mechs die je bevecht tot grotere machines die niets liever willen dan je stalen gedaante zien smelten. De game heeft een goede weerstand qua moeilijkheidsgraad in de reguliere levels, terwijl je overduidelijk bij baasgevechten op het puntje van je stoel moet zitten. Het is echt pittig, op een manier die je gewend bent van FromSoftware, maar ook altijd eerlijk, tof en daarmee heel leuk. De baasgevechten behoren tot de hoogtepunten van de game, omdat ze allemaal meer dan geslaagd zijn.

De gameplay is geweldig

Hoe bestuur je nou eigenlijk zo’n mech? Met de X-knop spring je, en met vierkantje dash je. Door dit te combineren kun je korte stukjes vliegen, of op een strategische manier hoogtevoordeel op je tegenstanders pakken. Elke schouderknop is een wapen: de triggers zijn je handwapens en je L1 en R1 zijn de wapens op de schouders van je Armored Core. Omdat je in een geavanceerde mech zit, heb je ook altijd een lock-on systeem actief, wat het richten geen soepzooitje maakt. Het biedt ook een bepaalde manier van overzicht tijdens het vechten, want het kan er soms zeer chaotisch aan toe gaan. Healen doe je door je pijltoets-omhoog in te drukken. Je zult nooit meer dan drie keer kunnen healen, wat betekent dat je niet zoals in een Soulsborne game je ‘Estus Flask’ kunt upgraden. Wel kun je knutselen aan je mech om je overlevingskansen te vergroten.

Er zijn een hoop parameters waar je op moeten letten bij het bouwen van je mech: gewicht, AP (health), EN (energie), defensiepunten en meer. Dit is zodanig ingericht dat je altijd builds maakt die in balans blijven. Zo kun je met minder gewicht en een lightweight frame sneller boosten en bewegen, maar kun je geen al te zware wapens dragen. Als je weer een flinke tank maakt, kun je aan de lopende band met groot geschut knallen, maar ben je minder mobiel. Het is volledig aan de speler om de mech zodanig te tweaken dat je elke strijd zult winnen. Zeker met baasgevechten merkten we dat we terug naar de tekentafel moesten om een andere build in elkaar te puzzelen, waarmee we een betere kans van slagen hadden.

Er zijn namelijk drie soorten munitie types die werken op een steen-papier-schaar principe: kinetisch, energie en explosief. Bij bijvoorbeeld de baasgevechten dien je uit te zoeken welke soort wapens het beste werken om ze zo snel mogelijk te pakken op hun zwakheid. Het is eigenlijk hetzelfde systeem als in Sekiro, waar je te maken hebt met een stagger-systeem. Zodra je met de juiste soort munitie de baas weet te pakken, komt er een overload moment waarop je extra schade kunt aanrichten. Hoe verkrijg je verschillende van deze wapens? Hoewel je mech onderdelen af en toe krijgt in de game (of vindt in levels), dien je ze merendeel in de store te kopen met het geld dat je via de missies verdiend hebt. Gelukkig kun je missies telkens opnieuw spelen voor extra geld, zodat je niet vastzit aan bijvoorbeeld een miskoop. En let op: er zijn ontzettend veel wapens en onderdelen vrij te spelen in de game, dus aan opties geen gebrek!

Geen coöp, wel PvP

Armored Core VI: Fires of Rubicon lijkt in een ander opzicht ook op Sekiro: het is in kern een singleplayer, zonder coöp mogelijkheden. Heb je het lastig bij een bepaald baasgevecht en kom je er niet uit, dan hebben we nieuws voor je: git gud. Je zult gewoon niet een andere hulplijn kunnen inschakelen dan gewoon goed te worden in het beheersen van je Armored Core, waarbij het de essentie is om de juiste build te maken. Wel is er de Nexus, een PvP modus waarin je solo (1v1) of in een team (3v3) tegen andere spelers kunt knokken. Dit werkt voortreffelijk, want er is geen greintje lag te bespeuren. Het is ook erg overzichtelijk, want het enige wat je moet doen is een lobby joinen en jezelf op ‘Ready’ zetten. Potjes duren 3 tot 5 minuten en wie de meeste punten scoort door andere spelers te verpulveren, wint. Wil je een beetje warm draaien? In de singleplayer heb je ook nog de Arena, waar je tegen de verschillende mechs uit het verhaal in een 1v1 opzet kunt spelen.

Het totaalplaatje is fenomenaal

Armored Core VI: Fires of Rubicon is een game die eigenlijk alles afvinkt. De performance is bijvoorbeeld meer dan prima te noemen. Je krijgt de optie om de game in twee modi te spelen, Quality en Frame rate. De Quality modus richt zich op een 4K resolutie met 60fps, terwijl dit in de praktijk rond de 45fps is en eigenlijk een locked 30fps had moeten zijn. Dit kon dus iets beter geoptimaliseerd worden. De Frame rate modus geniet onze voorkeur met een dynamische 4K (rond de 1440p) met een zeer stabiele 60fps, hier en daar een dipje daargelaten. Een zeer goede performance als je het ons vraagt. Ray tracing zit ook in de game, maar wel alleen in de garage waar je aan je mech sleutelt. Een leuke toevoeging, maar niks bijzonders.

Grafisch is de game bijzonder. Door de stijl ziet alles er erg old school uit, maar de game weet de meest mooie presentaties te bieden. De art style heeft iets rauws, terwijl het decor het juiste sausje is voor een overtuigende sfeer: het gespeel met kleur, lightning en textures maakt Rubicon een zeer geloofwaardige plek. De levels zijn zo uiteenlopend, dat de verschillende kleurenpaletten je nooit zullen vervelen. Een mooi detail is dat je bij het customizen van je Armored Core het soort type metaal kunt instellen. Meer glimmend of juist minder, roest geven of niet. Het kan allemaal. Armored Core VI is een mooie game, en dit komt extra goed uit de verf door de speciale effecten die je bij de vele gevechten zult zien. Rondvliegende raketten, lasers die blauw of paars langs je oren vliegen. Het is een waar spektakel.

Uiteraard is de kers op de taart de soundtrack. De vele baasgevechten, omgevingen en de storytelling wordt magnifiek ondersteund door de soundtrack van de game. Terminator-achtige deuntjes, synthesizers en we wisten zelfs kleine invloeden van Zone of the Enders te bespeuren. Zeker bij de bazen word je overweldigd door een crescendo van muziek dat je nog lang zal bijblijven. Hoewel dit een mech-game is zonder ook maar een persoon te zien, zit er ontzettend veel ziel en gevoel in alles wat je meemaakt. Dit wordt mede ondersteund door de stemacteurs die het verhaal op een overtuigende manier weten te brengen door hun personages. Alles klopt in Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.