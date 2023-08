Overmorgen zal de nieuwste game van FromSoftware in de winkels liggen, en nee, dit keer gaat het niet om een nieuwe Souls-titel. Het betreft namelijk Armored Core VI: Fires of Rubicon. Om de aanstaande lancering alvast te vieren, is er een nieuwe trailer uitgebracht.

Armored Core VI: Fires of Rubicon speelt zich af op Rubicon 3. Hier werd ooit een mysterieuze substantie ontdekt die mogelijk de menselijke ontwikkeling aanzienlijk kon bevorderen. Dit heeft echter geleid tot grote chaos die de planeet letterlijk in vuur en vlam zette. Desondanks is Rubicon 3 nu weer begaanbaar en wordt er weer een poging gedaan om de substantie te bemachtigen.

De lanceringsvideo van Armored Core VI: Fires of Rubicon check je hieronder.