Sony is de laatste dagen maar druk met aankondigingen. Zo werden er gisteren twee nieuwe PlayStation 5 modellen aangekondigd, gaat Sony de INZONE-lijn uitbreiden en is de PlayStation Plus Extra/Premium line-up bekendgemaakt. Nu kunnen we ook nog melden dat Sony PS5 cloud streaming gaat aanbieden vanaf 23 oktober.

Het streamen zal voorbehouden zijn voor PlayStation Plus Premium abonnees en zij kunnen hiermee verschillende PlayStation 5 games uit de bibliotheek streamen, alsook beschikbare trials. Tevens is het mogelijk om games te streamen die gebruikers reeds hebben aangeschaft, maar niet op hun console hebben staan.

Bij de aankondiging wordt slechts een kleine greep van beschikbare titels genoemd, maar de games die te streamen zullen zijn: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, Saints Row IV, Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys en Fortnite. Trials die beschikbaar zijn om te streamen zijn zoal: Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt en The Calisto Protocol, al verschilt het aanbod een beetje per regio.

Om te kunnen streamen is een minimale internetsnelheid vereist van 5mbps, voor 1080p 15mbps en voor 4K een snelheid van 38mbps. Naast dat games gestreamd kunnen worden, is dat ook mogelijk met extra content dat voor games is uitgekomen – mits inbegrepen bij PlayStation Plus Premium.