We naderen de helft van de maand oktober en dat betekent voor PlayStation Plus Extra en Premium een update wat betreft nieuwe titels. Een gedeelte daarvan lekte eerder al via de bekende leaker billbil-kun en Sony heeft de volledige line-up zojuist bevestigd.

De onderstaande games mogen op dinsdag 17 oktober verwacht worden en zijn beschikbaar via de duurdere PlayStation Plus tiers.

PlayStation Plus Extra

Gotham Knights (PS5)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4/PS5)

Disco Elysium: The Final Cut (PS4/PS5)

Far: Changing Tides (PS4/PS5)

Gungrave G.O.R.E (PS4/PS5)

Elite Dangerous (PS4)

Dead Island: Definitve Edition (PS4)

Alien Isolation (PS4)

Outlast 2 (PS4)

Eldest Souls (PS4/PS5)

Röki (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium

Tekken 6 (PS4/PS5)

Soulcalibur: Broken Destiny (PS4/PS5)

Ape Escape Academy (PS4/PS5)

IQ Final (PS4/PS5)

De onderstaande video gaat in vogelvlucht langs deze titels, mocht je niet overal bekend mee zijn. Mocht je nog geen PlayStation Plus abonnee zijn, dan kan je daarvoor hier terecht.