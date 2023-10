Vorige week werden de ‘gratis’ PlayStation Plus games voor alle tiers beschikbaar gesteld in de PlayStation Store en later deze maand mogen we nog een update verwachten voor PlayStation Plus Extra en Premium. De officiële aankondiging mag op 11 oktober om 17:30 uur verwacht worden, maar via Dealabs is al een gedeelte gelekt.

Dit komt via de betrouwbare leaker billbil-kun, die een tipje van de sluier oplicht wat we qua aankomende titels mogen verwachten, dit zijn de volgende:

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium: The Final Cut

Far: Changing Tides

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island: Definitve Edition

Alien Isolation

Het is wachten tot woensdag voor we zekerheid hebben, maar billbil-kun is heeft een nagenoeg feilloos trackrecord qua leaks, dus het is aannemelijk dat het ook nu weer klopt. De titels zullen volgende week dinsdag, 17 oktober, aan het aanbod worden toegevoegd.