Gisterenmiddag werd de remake van Disney Epic Mickey aangekondigd voor de Nintendo Switch. Niet echt een remake die je zou verwachten, maar zeker niet minder leuk. De game verscheen oorspronkelijk alleen voor de Nintendo Wii, daar waar het vervolg wel op meerdere platformen uitkwam.

In eerste instantie leek de remake ook exclusief voor Nintendo te zijn, maar dat is niet het geval. Uitgever THQ Nordic heeft laten weten dat de game ook in ontwikkeling is voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Kortom, alle systemen.

De ontwikkelaar achter deze remake heeft eerder de twee SpongeBob-games: Battle for Bikini Bottom (remake) en Cosmic Shake gemaakt. Zij zijn dus bekend met platformers en remakes. Hieronder de trailer mocht je die gisteren gemist hebben.