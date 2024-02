In 2010 verscheen de game Disney Epic Mickey voor de Nintendo Wii, waarin je dankzij een magische kwast in een mysterieus en onheilspellend land terecht komt. Als Mickey zijnde is het je taak om hier een weg uit te vinden, wat je doet door je magische kwast volop te gebruiken.

Het betreft hier een remake en de trailer hieronder geeft een goede indruk van wat je van de game mag verwachten. Disney Epic Mickey Rebrushed staat gepland voor een release ergens dit jaar, maar een specifieke datum is nog niet bekend.