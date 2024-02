Little Devil Inside werd jaren geleden aangekondigd door de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Neostream. In 2014 maakten we namelijk voor het eerst kennis met deze pittoreske game die een zekere charme kent. In deze open wereld is elk avontuur anders. Zo kun je kleine stadjes bezoeken, maar ook zul je regelmatig het zwaard uit de schede moeten trekken om vijanden te weren.

De game is inmiddels al lange tijd in ontwikkeling en laat zelden een teken van leven zien. Gelukkig toont Neostream met deze nieuwe video het tegenovergestelde. De game is nog volop in de maak en dat blijkt wel uit de onderstaande gameplay. Deze trailer bestaat uit losse fragmenten en laat duidelijk zien wat er allemaal gemaakt wordt in Unreal Engine 5.

Tot slot deelde de ontwikkelaar via Kickstarter nog een boodschap. Hierin bedanken zij iedereen voor de steun en vertellen ze meer over hun visie.

Dear all,

Began with a dream of two brothers. You supported. We became a team, then grew into a company and tried many hands to make light work. Along the way in all efforts to making a great game, many great people have come and gone. People with respectable but different purposes and pursuits. In sharing these differences and thoughts, we were sometimes touched and moved and sometimes in conflict. We are responsible for not being able to embrace the differences.

And of course, sincere apologies to you all.

So now, we’re back to a smaller, bonded team with a single, common purpose—just to make a great game. And all our core founding and starting members still here with the duty and conscience to fulfill what we set out to do. We know this doesn’t and shouldn’t justify for all the delays and lack of news but we’re still here, have been and always will be. Equipped with one tide turning fact—having gone the long way around, we are stronger. Much stronger.

We have genuinely started discussions regarding publishing and once this clears out, hopefully we’ll be able to answer what everyone wants to know. Here, we’ve just strung together a series of gameplay clips representative of what we have been working on in the Unreal Engine 5 engine.

Thank you all. For everything. We’ve not forgotten. Never will.