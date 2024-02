Sony bracht ons vorig jaar PlayStation VR2 en hoewel de hardware uitstekend is, valt het qua nieuwe (grote) games best wel tegen. Sony doet vooralsnog niks met eigen IP’s en het ontbreekt de headset al geruime tijd aan echte killer apps. Een interessante ontwikkeling is echter dat het platform in de toekomst niet langer beperkt is tot de PlayStation 5.

Tussen neus en lippen door stelt Sony in een nieuw artikel op het PlayStation Blog dat ze momenteel pc-ondersteuning aan het testen zijn. Het doel is om die pc-ondersteuning ergens dit jaar nog beschikbaar te maken, maar verdere details ontbreken op dit moment.

“Also, we’re pleased to share that we are currently testing the ability for PS VR2 players to access additional games on PC to offer even more game variety in addition to the PS VR2 titles available through PS5.”