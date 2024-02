In december 2023 werd het nieuws gedeeld dat de documentaire ‘Hideo Kojima: Connecting Worlds’ in de lente van 2024 te zien zou zijn op Disney+. De releasedatum is wat vervroegd, want de docu is nu al te bekijken via de streaming service. Althans, in een select aantal landen.

In de Benelux staat de documentaire nog niet op de dienst, maar dat lijkt wellicht een kwestie van tijd te zijn. Als je niet kan wachten, dan is het advies een VPN te gebruiken, zodat je via andere landen kan kijken. De landen waar de docu wel beschikbaar is: Albanië, Australië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Gibraltar, Hong Kong, Ierland, Japan, Korea, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Singapore, Slovenië, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk.

In de documentaire wordt Kojima gevolgd in de periode dat hij Kojima Productions oprichtte tot aan de release van Death Stranding. De film duurt bijna een uur en er zullen aardig wat grote namen voorbijkomen, waaronder Guillermo del Toro, Norman Reedus en Shinji Mikami.

Om een idee te krijgen wat je kunt verwachten van de documentaire, hebben we voor jullie de eerste officiële trailer weer even opgedoken.