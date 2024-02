In 2019 kondigde Riot Games een fighting game aan die zich zal afspelen in het League of Legends-universum. De game kreeg toen de werktitel ‘Project L’ mee en jarenlang werd deze dan ook gebruikt om naar het spel te verwijzen. De ontwikkelaar heeft de game nu opnieuw ‘aangekondigd’ en ditmaal weten we ook de officiële titel: maak kennis met 2XKO.

2XKO wordt een kleurrijk geanimeerde 2v2 tag team fighting game die normaal gezien in de loop van 2025 zal verschijnen voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. We mogen echter in de loop van 2024 al speelbare demo’s verwachten, al is daar momenteel nog geen concrete info over. Bekijk hieronder de eerste trailer.