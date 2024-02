Sony bracht eind vorig jaar een nieuw model van de PlayStation 5 uit, die met een optionele disc drive kwam. Daarmee werden eerdere geruchten van onder andere de bekende insider Tom Henderson bevestigd. Een nog onbevestigd gerucht is de komst van een PlayStation 5 Pro. Deze console zou ergens dit jaar moeten verschijnen, maar Sony heeft er tot op heden met geen woord over gerept.

Of de console er komt is onduidelijk, maar nieuwe geruchten lijken wel die kant op te wijzen. Volgens de vrij bekende insider Colin Moriarty zouden ontwikkelaars op de hoogte zijn gesteld van de PlayStation 5 Pro specificaties. Sony zou dat eerder al hebben gedaan met grote uitgevers, maar nu zijn ook de wat kleinere partijen aan de beurt. Sony zou deze uitgevers een presentatie hebben gegeven met meer informatie.

Dit zegt Moriarty in de Sacred Symbols-show. Hij zou van een bron expliciet gehoord hebben dat een uitgever de beschikking heeft over de specs van de PlayStation 5 Pro. Indien dit klopt, dan is het een kwestie van tijd totdat de details lekken. Ook zou dit kunnen betekenen dat het niet al te lang meer duurt vooraleer er een officiële aankondiging volgt.