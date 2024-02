Ontwikkelaar Game Freak en The Pokémon Company hebben vanmiddag Pokémon Legends: Z-A voor de Nintendo Switch aangekondigd. Deze game zal in 2025 wereldwijd voor het hybride platform van Nintendo uitkomen en hieronder kan je de eerste trailer bekijken.

Veel informatie hebben we niet, maar wel een summiere omschrijving:

“A new adventure awaits within Lumiose City, where an urban redevelopment plan is underway to shape the city into a place that belongs to both people and Pokemon. Please look forward to seeing it for yourself.​​”