Games zetten tegenwoordig steeds meer in op de lange adem en worden door de jaren heen voorzien van extra content en andere updates. Als jouw game een aantal jaar oud is ga je op den duur tegen beperkingen van een of meerdere platforms aanlopen die ook al de nodige jaren meegaan. Dit zit er nu ook aan te komen voor Hunt: Showdown, zo heeft Crytek bekendgemaakt.

Hunt: Showdown zal op 15 augustus aanstaande een grote update ontvangen, waarmee de game een upgrade krijgt naar CryEngine 5.11. De nieuwste versie van deze engine blijkt echter te veel te zijn voor de oude vertrouwde PlayStation 4 en Xbox One. Per 15 augustus zal Hunt: Showdown daarom helemaal niet meer speelbaar zijn op de vorige generatie consoles.

Crytek verzekert spelers er echter wel van dat hun aankopen intact blijven, je kan namelijk gratis overstappen naar de versie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Voor sommigen zal het wellicht een vervelend bericht zijn, maar van inmiddels bijna 11 jaar oude consoles hoef je ook niet meer alles te verwachten.

Met dit bericht heeft Crytek ook een developer update geplaatst die je hieronder kan bekijken.