Hunt: Showdown is een verrassend intense multiplayergame, waarin spelers een uitermate vijandige wereld vol monsters betreden, om vervolgens niet alleen die monsters maar ook andere spelers van vlees en bloed naar het leven te staan. De game verscheen eerst op de vorige generatie consoles en kreeg reeds een update met het oog op de huidige generatie, maar een volwaardige PS5- en Xbox Series-versie bleef vooralsnog uit. Tot nu.

Enfin, ‘nu’ is een beetje op de zaken vooruitlopen. In april 2024 krijgt Hunt: Showdown de current-gen upgrade die de game verdient. Dat betekent een knappe 4K-resolutie, een stabiele 60 frames per seconde, HDR-ondersteuning én een heuse engine update. Alsof dat nog niet leuk genoeg is, zullen fans zich in hun handen wrijven wanneer ze horen dat deze PS5-/Xbox Series-upgrade gratis is voor wie de vorige versie reeds in zijn/haar bezit heeft.

Tijd om nog eens op jacht te gaan, als je het ons vraagt.