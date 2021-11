Na het Harvest Halloween-evenement dat recent plaatsvond, is het nu uitkijken naar de langverwachte 1.7 update voor Hunt: Showdown. Deze update zal wat nieuwe aanpassingen, functies en balans verbeteringen toevoegen, waaronder een optie om opnieuw verbinding te maken met matches waarmee je de connectie verloor. Ook zal het eindelijk mogelijk zijn om je eigen loadouts te maken.

Deze nieuwe patch is eveneens goed nieuws voor de eigenaren van een current-gen console, aangezien de voorheen vergrendelde framerate van 30 frames per seconde opgetrokken zal worden naar 60fps en dat zowel op de PS5 als de Xbox Series X|S. De 1.7 update is nu al live op pc, dus verwacht wordt dat deze update binnenkort ook op consoles zal verschijnen.

Dit is echter niet al het nieuws rond Hunt: Showdown, want Crytek heeft aangekondigd dat er een live-actieserie over de game in de maak is. De serie zal ergens in 2022 verschijnen en exclusief te zien zijn op streamingplatform Binge. Hoe het er precies gaat uitzien is nog niet bekend, maar wel weten we dat de griezelige 19e-eeuwse setting zich perfect leent voor een ijzingwekkende horrorserie.