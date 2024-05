Ontwikkelaar The Chinese Room is inmiddels geen onbekende meer in het horror genre dankzij een uitstekend portfolio aan games. Denk hierbij aan titels als Everybody’s Gone to the Rapture en Amnesia: A Machine for Pigs. Al enige tijd is het team bezig met een nieuwe game die zich afspeelt op een booreiland in de Noordzee, niet ver van de Schotse kust.

Net als hun andere games is de verhaallijn één van de belangrijkste elementen. Dit wordt uitgedragen door een reeks stemacteurs die aangekondigd zijn via een nieuwe video. In deze video vertelt de ontwikkelaar meer over de personages, wie ze zijn en ook de stemacteur van protagonist Cameron ‘Caz’ McLeary wordt geïnterviewd.

De volledige lijst van stemacteurs die hun bijdrage aan de game leveren kan je hieronder vinden. Lees meer over Still Wakes the Deep in onze preview, de game verschijnt op 18 juni.