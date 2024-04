Preview | Still Wakes the Deep – Ontwikkelaar The Chinese Room kennen we van verschillende uitstekende titels. De meest bekende games zijn waarschijnlijk Everybody’s Gone to the Rapture, Dear Esether en Amnesia: A Machine for Pigs. Deze ontwikkelaar is erg thuis in verhalende walking simulators, en met Still Wakes the Deep zoeken ze het angstaanjagende op. Dit doen ze op een boordplatform op de Noordzee voor de kust van Schotland, waar bizarre dingen gebeuren. Wij zagen de game kort in actie en dat zag er veelbelovend uit.

Gevaar voor de dood

Je moet het ze nageven, The Chinese Room heeft een originele setting gevonden voor een nieuwe horrorgame. In plaats van een donker bos of verlaten landhuis, gaan we de zee op. Een boorplatform is in ons dagelijkse leven zo gewoon, maar tegelijkertijd is het voor de mensen die er werken een wat eenzaam bestaan. Het is compleet geïsoleerd, koud (in de noordelijke delen van de planeet) en qua mogelijkheden is het allemaal niet al te bijzonder. Als er wat aan de hand is, ben je overgeleverd aan de middelen aan boord of hulp vanaf land, wat lang kan duren afhankelijk van de afstand.

Je speelt als Caz, één van de medewerkers op het boorplatform Beira D. Waar je de dag begint zoals elke andere, kom je al snel tot de ontdekking dat er wat dingen anders zijn. Het is een grote rommel op het platform en mensen lijken te zijn verdwenen. Niet lang na je opstaan en een stukje wandelen op het platform, constateer je vervolgens dat er echt een probleem is. Maar wat is dat probleem precies? De ontwikkelaar noemt het zelfs een catastrofe en dat blijkt niet veel later, wanneer je jouw maat Trots hoort schreeuwen in een kamer waar je niet in kan.

Onduidelijk is wat er met hem gebeurt, maar wel is dat het signaal dat je goed moet uitkijken terwijl je rondwandelt op het platform. Kort hierna werden we geconfronteerd met een mens dat als een soort vreemd uitgerekt weefsel in een hoek in de muur vastgeplakt zat terwijl de lichaamssappen eruit liepen. De weg naar de deur waar Caz doorheen moest leek zo dichtbij, tot hij plots naar achteren geblazen werd doordat er nieuwe tentakels met weefsel zijn pad versperden. Richting het einde van de korte demonstratie zagen we ook nog in de keuken dat er allerlei puntige dingen naar beneden schoten met als doel jou te raken en doden. Wat het is… Joost mag het weten.

Nagebouwd olieplatform

Het olieplatform is op basis van documentaires samengesteld en hierbij heeft de ontwikkelaar zoveel mogelijk details meegenomen. Van de gure omstandigheden die je ervaart als je buiten loopt tot het gebruikte hout in het interieur. Ondertussen ben je overgeleverd aan een semi-claustrofobische setting die qua bewegingsruimte steeds verder afneemt, omdat de omgeving telkens verandert vanwege hetgeen de boel terroriseert. In de kern is je doel echter eenvoudig: achterhalen wat er aan de hand is, je crew vinden en ontsnappen, want op hulp van buitenaf hoef je niet te rekenen.

Waar sommige games van The Chinese Room walking simulators waren, lijkt Still Wakes the Deep wat meer interactie te hebben. Denk dan aan kleine roosters opendraaien met een schroevendraaier, maar ook objecten gebruiken in de omgeving zoals een verwarming aanzetten als je net van buiten komt. Hoe ver de interactie gaat is echter afwachten, omdat het voornamelijk om het verhaal draait. Je bent ook overgeleverd aan je eigen vindingrijkheid om je een weg door het platform te vinden, want je krijgt geen wapens of speciale krachten aangereikt. Dit terwijl de dood altijd op de loer ligt.

Althans, als je de game op de normale manier speelt. De ontwikkelaar liet tijdens de presentatie weten dat de game ook over een Story modus beschikt. Dit levert een bijna identieke speelervaring op, het enige verschil is dat je je in deze modus niet druk hoeft te maken over doodgaan gezien dat niet langer een optie is. Met dat gezegd is het echter nog afwachten hoe de game zich zal ontwikkelen. Uit de presentatie kwam naar voren dat je vooral van A naar B wandelt en terug, met als doel een uitweg uit je benarde situatie zien te vinden. De route van en naar is keer op keer anders, omdat de omgeving verandert naarmate het verhaal vordert.

Het sterke punt van de game is niet zozeer de gameplay, want daar lijkt het niet primair om te draaien. Het is juist het verhaal en de bijkomende sfeer. Dat gevoel van alleen zijn, geïsoleerd zonder een mogelijkheid uit die moeilijke situatie te ontsnappen, waardoor je elke strohalm aangrijpt om iets te forceren. Dat is wat de kracht van Still Wakes the Deep moet zijn. Hoewel we nog niet veel hebben gezien, lijkt precies dat stukje goed in elkaar te steken. De angstaanjagende sfeer, de uitstekende (Schotse) voice-acting en boeiende setting weten de game iets mee te geven dat je in dit genre nog niet eerder hebt ervaren en dat is een positief uitgangspunt.

Voorlopige conclusie

Van The Chinese Room weten we dat ze wel weten hoe ze angstaanjagende, mysterieuze games moeten maken. Met het kiezen voor een boorplatform als setting brengen ze een keer wat anders dan de gebruikelijke omgevingen voor horrorgames. Het verhaal is de drijvende kracht en hoewel we slechts een kwartiertje gameplay zagen, zijn we direct geïntrigeerd geraakt door de game. We zijn benieuwd hoe dit verhaal zich zal ontwikkelen en welke horror we nog meer gepresenteerd zullen krijgen. Qua gameplay is het misschien niet al te bijzonder, maar dat is niet erg, want dit zal – op basis van de presentatie – in combinatie met de sfeer en het verhaal voor een boeiende speelervaring moeten zorgen. Still Wakes the Deep verschijnt op 18 juni.