In juni kondigde The Chinese Room Still Wakes the Deep aan voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game werd destijds tijdens de Microsoft showcase aangekondigd en ook vanavond kwam de titel voorbij, nu tijdens de Xbox Partner Preview.

De onderstaande video van ruim 3 minuten laat de nodige gameplay zien, waardoor je een betere indruk krijgt van wat je van de game mag verwachten. Check het hieronder en weet: de game verschijnt ergens in 2024, maar een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt.