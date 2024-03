Vorig jaar kondigde ontwikkelaar The Chinese Room de verhalende horrorgame Still Wakes the Deep aan, waarin je in de schoenen stapt van een werker op een boorplatform in de Noordzee. Je krijgt te maken met een zware storm en je zal moeten omgaan met allerlei levensgevaarlijke situaties.

Indertijd werd gezegd dat Still Wakes the Deep ergens in 2024 zou verschijnen en nu hebben we de precieze releasedatum gekregen (inclusief nieuwe trailer): zet je schrap, want op 18 juni gaat het avontuur van start! De game zal bovendien vanaf dag één inbegrepen zitten bij je Game Pass abonnement, voor zowel Xbox als pc. Bekijk de trailer waarvan sprake hieronder om de sfeer alvast wat op te snuiven.