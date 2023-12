De games van 2024 | Still Wakes the Deep – Als we de naam ‘The Chinese Room’ opwerpen, gaat waarschijnlijk bij lang niet iedereen een lampje branden. Toch heeft deze Britse ontwikkelaar de laatste jaren naam voor zichzelf gemaakt met een aantal uitstekende games. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs en Everybody’s Gone to the Rapture. Games van The Chinese Room staan veelal bekend om meeslepende spelwerelden, sterke verhaalvertelling en unieke ervaringen. Het horrorgenre is de studio ook niet vreemd en dat is maar goed ook. Na een paar jaar afwezigheid keert The Chinese Room in 2024 namelijk terug met Still Wakes the Deep.

Still Wakes the Deep – “Een symfonie van actie, opwinding, vertedering en verwondering”, zo wordt Still Wakes the Deep omschreven door The Chinese Room. Mooie woorden natuurlijk, maar wat kunnen we eigenlijk van de game verwachten? Het is een psychologische horrorgame die vanuit een first-person perspectief wordt gespeeld. Het spel speelt zich af in 1975 op de Noordzee, voor de kust van Schotland. Als speler werk je op het offshore-olieplatform Beira D, waar het vreselijk misgaat. Een storm zorgt ervoor dat alle uitgangen zijn afgesneden en communicatie met het vasteland niet meer mogelijk is. In de duisternis, terwijl je je boven het ruige en ijskoude water bevindt, moet jij zien te overleven.

Je moet je een weg zien te banen op het olieplatform, dat door de storm op instorten staat. Rennen en klimmen op de buitendekken, zwemmen door overstroomde gangen en tegelijkertijd ook nog vechten tegen een vijand. Dat alles doe je niet alleen met als doel zelf te overleven, maar ook om je bemanningsleden te vinden en – als het nog mogelijk is – in leven te houden. Dat zal niet makkelijk zijn, want hoewel we nog niet weten wat die vijand precies is, spreekt The Chinese Room van “buitenaardse verschrikkingen die alle wetten van logica en realiteit tarten.” Zo klinkt Still Wakes the Deep als een recept voor een angstaanjagend avontuur.

Voorlopige verwachting: Games van The Chinese Room worden wel eens ‘walking simulators’ genoemd vanwege een gebrek aan veel interactieve gameplay-elementen. Het zijn dan ook spellen die niet voor iedereen zijn weggelegd. Met Still Wakes the Deep zal de ontwikkelaar, als we afgaan op de eerste beelden, de lijn van die eerdere games doortrekken. Ben je iemand die dergelijke games wel kan waarderen, dan is Still Wakes the Deep een titel om in 2024 in de gaten te houden. Zoals we in de inleiding al aangaven, staat de ontwikkelaar bekend om sfeervolle games en meeslepende ervaringen, en Still Wakes the Deep zou dat ook zomaar eens kunnen bieden. De setting klinkt erg interessant en heeft alle ingrediënten voor een boeiend avontuur vol spanning. De titel staat in ieder geval op onze radar!